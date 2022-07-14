МОРЕ В РАЙОНЕ АНАПЫ ОКРАСИЛОСЬ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ

По словам Сапожникова, в акватории Черного моря, действительно, растут бурые и красные водоросли. На скалистых гребнях под водой образуются складки – дно из мергеля, где формируются бурые водоросли, а в конце весны и начале лета на них начинают развиваться красные эпифитные морские растения.

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ . Черное море в Анапе окрасилось в красный цвет из-за водорослей, которые шторм разбил на многочисленные нитевидные частицы и принес к берегу, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

«Они к концу июня разрастаются в очень больших количествах, а потом начинаются шторма. Потому что воздух становится сильно горячим, а вода еще не успевает прогреться адекватно воздуху, и случаются штормовые явления, которые очень сильно влияют на водорослевые заросли. В результате красные эпифитные водоросли отрывает в огромных количествах, перемалывает и приносит к берегу. И то, что мы видим на берегу, свежие завалы, они состоят на 90% из оторванных красных нитчатых водорослей. Они же плавают в толще воды в виде мелких кусочков», – объяснил ученый.

Сапожников добавил, что эти водоросли не являются опасными для человека. При этом точная причина окрашивания морской воды будет установлена после того, как учёные возьмут пробу и проведут исследование.

Он отметил, что это не единственная версия, почему вода приобретает красно-розоватый оттенок. «Возможно, к массовому отрыву эпифитных нитчатых красных водорослей прибавилось цветение динофлагеллят из рода пророцентрум, которому также могли способствовать дожди в послештормовой период», – предположил собеседник агентства.

На территории Краснодарского края до 11 июля действовало штормовое предупреждение по непогоде. Синоптики прогнозировали в этот период шторм до 4 баллов, ливни, грозы.