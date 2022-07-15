РЕКТОР АГУ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНЫМИ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В составе делегации были первый проректор, доктор биологических наук, профессор Петр Сенин и декан факультета биотехнологии и биологии, доктор биологических наук, профессор Виктор Ревин.

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ . В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора АГУ, академика Алеко Гварамия с учёными из Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.

Нужно отметить, что АГУ и Мордовский госуниверситет связывают давние дружеские отношения, скрепленные договором о сотрудничестве.

В ходе встречи состоялся профессиональный обмен мнениями о проблемах высшей школы, связанных с Болонской системой образования в современных условиях. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества между университетами в таких важных областях для развития современного общества, как подготовка специалистов по биотехнологии и инженерным дисциплинам. Гости выразили готовность оказать помощь в подготовке специалистов высокого уровня на современной методической и технологической базе Мордовского госуниверситета, в том числе и путем создания совместных специализированных лабораторий и научных центров.

По итогам проведенных обсуждений стороны намерены подготовить и подписать в ближайшей перспективе новый договор о сотрудничестве между АГУ и Мордовским госуниверситетом им. Н. П. Огарёва. Проект договора передан экспертам для проработки деталей с учетом рассмотренных во время встречи вопросов.

Во встрече также приняли участие государственный и общественный деятель Валерий Аршба, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, директор Института экологии Академии наук Абхазии, кандидат биологических наук, почетный профессор АГУ Роман Дбар, заведующий кафедрой лесного хозяйства и ботаники, доктор биологических наук, профессор Сергей Бебия, советник ректора АГУ, доктор философских наук, профессор Гурам Амкуаб, члены Ученого совета.