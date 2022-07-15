 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РЕКТОР АГУ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНЫМИ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Новости Пятница, 15 июля 2022 17:36
Оцените материал
(0 голосов)
РЕКТОР АГУ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧЕНЫМИ МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-ИнформВ Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора АГУ, академика Алеко Гварамия с учёными из Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва.

В составе делегации были первый проректор, доктор биологических наук, профессор Петр Сенин и декан факультета биотехнологии и биологии, доктор биологических наук, профессор Виктор Ревин.

Нужно отметить, что АГУ и Мордовский госуниверситет связывают давние дружеские отношения, скрепленные договором о сотрудничестве.

В ходе встречи состоялся профессиональный обмен мнениями о проблемах высшей школы, связанных с Болонской системой образования в современных условиях. Особое внимание было уделено перспективам сотрудничества между университетами в таких важных областях для развития современного общества, как подготовка специалистов по биотехнологии и инженерным дисциплинам. Гости выразили готовность оказать помощь в подготовке специалистов высокого уровня на современной методической и технологической базе Мордовского госуниверситета, в том числе и путем создания совместных специализированных лабораторий и научных центров.

По итогам проведенных обсуждений стороны намерены подготовить и подписать в ближайшей перспективе новый договор о сотрудничестве между АГУ и Мордовским госуниверситетом им. Н. П. Огарёва. Проект договора передан экспертам для проработки деталей с учетом рассмотренных во время встречи вопросов.

Во встрече также приняли участие государственный и общественный деятель Валерий Аршба, советник президента Абхазии по науке и культуре Нугзар Логуа, директор Института экологии Академии наук Абхазии, кандидат биологических наук, почетный профессор АГУ Роман Дбар, заведующий кафедрой лесного хозяйства и ботаники, доктор биологических наук, профессор Сергей Бебия, советник ректора АГУ, доктор философских наук, профессор Гурам Амкуаб, члены Ученого совета.

Прочитано 8 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МОРЕ В РАЙОНЕ АНАПЫ ОКРАСИЛОСЬ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЁН У 13 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.