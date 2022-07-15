ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями т/п «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в пос. Цандрипш, Гагрского района остановлено и подвергнуто досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате досмотра салонного и багажного отделений обнаружена алкогольная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли в количестве 20 бутылок.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.