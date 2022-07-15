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Абхазия Информ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ХХ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Новости Пятница, 15 июля 2022 17:53
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ХХ ФЕСТИВАЛЬ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ 26 и 28 августа в Сухуме и Пицунде пройдет юбилейный ХХ фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» Фестиваль соберет выдающихся деятелей российского музыкального искусства во главе с народной артисткой России, народной артисткой Республики Абхазия Хиблой Герзмава.

В Гала-концертах фестиваля, которые состоятся в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Я. Чанба  и в Государственном концертном зале Пицундского храма, выступят: легендарный Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель – народный артист СССР Владимир Спиваков), дирижер и виолончелист народный артист России и заслуженный артист Республики Абхазия Феликс Коробов; певцы: заслуженная артистка России, народная артистка РСО-Алания,  народная артистка Южной Осетии Вероника Джиоева, Василий Ладюк,  Мигран Агаджанян, студентка АРБ им. А.Я. Вагановой Кристина Чкотуа. Вести концертные программы будет Юлиан Макаров.

«Блистательные музыканты исполнят арии, дуэты и сцены из русской и западной оперной классики. «Из всех искусств музыка – самое человечное», –  говорила Анна Ахматова.

На фестивале «Хибла Герзмава приглашает…» музыку всегда дарят большие мастера, Музыканты с большой буквы. Не случайно фестиваль, рожденный в Абхазии, за эти ХХ лет узнали во множестве стран на разных континентах, предоставляя для его концертов самые престижные залы: от Большого зала Московской консерватории до Карнеги-холл. А начиналось все концертами в Пицунде и Сухуме, здесь Хибла Герзмава решила провести и свой ХХ юбилейный фестиваль», отмечается в пресс-релизе фестиваля.

Фестиваль проводится при поддержке министерств культуры России и Абхазии и Росконцерта.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 15 июля 2022 17:58

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