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Абхазия Информ

ЭКСКУРСИЯ ПО УФИМСКОМУ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ

Новости Пятница, 15 июля 2022 17:58
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ЭКСКУРСИЯ ПО УФИМСКОМУ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-ИнформДелегация Республики Абхазия,  возглавляемая  президентом Асланом Бжания, и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение.

Абхазской делегации рассказали о работе производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Это одно из самых современных производств в объединении. Здесь на четырех участках, насчитывающих более 300 станков и обрабатывающих центров, трудится около 800 моторостроителей.

«УМПО очень значимое и уникальное предприятие с большой историей, которое обладает огромным опытом в машиностроении», – подчеркнул Андрей Назаров.

Он рассказал, что здесь очень хороший, слаженный коллектив, много молодёжи, выпускников уфимских вузов.

Затем абхазская делегация посетила  цех окончательной сборки авиационных и наземных двигателей  и цех испытания авиационных двигателей.  

Испытание двигателей – завершающий и ответственный  этап в технологической цепочке производства. В ходе испытаний проводится регулировка изделия и проверка его работы в различных режимах, включая вывод на форсаж.

Аслан Бжания высоко оценил наработки уфимских моторостроителей.

«Было очень интересно увидеть УМПО и воочию наблюдать производство легендарных авиационных двигателей. Посетив производственные цехи, я в очередной раз укрепился в вере, что когда Республика Абхазия и Россия вместе – мы непобедимы», –  сказал Аслан Бжания, добавив что Абхазия готова к  тесному, взаимовыгодному  сотрудничеству  с Башкортостаном в различных сферах.

В завершение  экскурсии Аслану Бжания подарили  уменьшенную копию  истребителя Су-35, двигатели для которого собираются на УМПО.

Бжания  пообещал хранить ценный сувенир в своем рабочем кабинете.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 15 июля 2022 18:05

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