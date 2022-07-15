ЭКСКУРСИЯ ПО УФИМСКОМУ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ

Абхазской делегации рассказали о работе производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Это одно из самых современных производств в объединении. Здесь на четырех участках, насчитывающих более 300 станков и обрабатывающих центров, трудится около 800 моторостроителей.

«УМПО очень значимое и уникальное предприятие с большой историей, которое обладает огромным опытом в машиностроении», – подчеркнул Андрей Назаров.

Он рассказал, что здесь очень хороший, слаженный коллектив, много молодёжи, выпускников уфимских вузов.

Затем абхазская делегация посетила цех окончательной сборки авиационных и наземных двигателей и цех испытания авиационных двигателей.

Испытание двигателей – завершающий и ответственный этап в технологической цепочке производства. В ходе испытаний проводится регулировка изделия и проверка его работы в различных режимах, включая вывод на форсаж.

Аслан Бжания высоко оценил наработки уфимских моторостроителей.

«Было очень интересно увидеть УМПО и воочию наблюдать производство легендарных авиационных двигателей. Посетив производственные цехи, я в очередной раз укрепился в вере, что когда Республика Абхазия и Россия вместе – мы непобедимы», – сказал Аслан Бжания, добавив что Абхазия готова к тесному, взаимовыгодному сотрудничеству с Башкортостаном в различных сферах.

В завершение экскурсии Аслану Бжания подарили уменьшенную копию истребителя Су-35, двигатели для которого собираются на УМПО.

Бжания пообещал хранить ценный сувенир в своем рабочем кабинете.

Об этом сообщает пресс-служба президента.