ЭКСКУРСИЯ ПО УФИМСКОМУ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИНЕНИЮ
Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия, возглавляемая президентом Асланом Бжания, и премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров посетили Уфимское моторостроительное производственное объединение.
Абхазской делегации рассказали о работе производственно-технологического центра по выпуску компонентов вертолетных двигателей. Это одно из самых современных производств в объединении. Здесь на четырех участках, насчитывающих более 300 станков и обрабатывающих центров, трудится около 800 моторостроителей.
«УМПО очень значимое и уникальное предприятие с большой историей, которое обладает огромным опытом в машиностроении», – подчеркнул Андрей Назаров.
Он рассказал, что здесь очень хороший, слаженный коллектив, много молодёжи, выпускников уфимских вузов.
Затем абхазская делегация посетила цех окончательной сборки авиационных и наземных двигателей и цех испытания авиационных двигателей.
Испытание двигателей – завершающий и ответственный этап в технологической цепочке производства. В ходе испытаний проводится регулировка изделия и проверка его работы в различных режимах, включая вывод на форсаж.
Аслан Бжания высоко оценил наработки уфимских моторостроителей.
«Было очень интересно увидеть УМПО и воочию наблюдать производство легендарных авиационных двигателей. Посетив производственные цехи, я в очередной раз укрепился в вере, что когда Республика Абхазия и Россия вместе – мы непобедимы», – сказал Аслан Бжания, добавив что Абхазия готова к тесному, взаимовыгодному сотрудничеству с Башкортостаном в различных сферах.
В завершение экскурсии Аслану Бжания подарили уменьшенную копию истребителя Су-35, двигатели для которого собираются на УМПО.
Бжания пообещал хранить ценный сувенир в своем рабочем кабинете.
Об этом сообщает пресс-служба президента.