РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие рабочие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, объемы и источники её финансирования и сроки реализации.

На встрече также шла речь о подготовительных работах, которые необходимо провести в преддверии зимнего периода. Обсуждались прогнозы потребления электроэнергии, объемы возможного дефицита и пути решения данной проблемы.

В ходе встречи также состоялся предметный разговор о схеме обеспечения возможности проведения ремонтных работ на ВЛ «Ачгуара».

Следующая встреча с первым заместителем министра Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, состоялась в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ.

В ходе расширенного совещания, в котором участвовали представители соответствующих департаментов Минэнерго, обсуждался блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии. Решения и расчеты, представленные Абхазской стороной, коллеги из России отметили как корректные. Участники встречи обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими ценами. Встреча будет иметь развитие.

В ближайший понедельник состоится расширенное совещание в режиме видеоконференцсвязи, где продолжится обсуждение уже при участии других федеральных органов исполнительной власти, от которых зависит решение данного вопроса.