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Абхазия Информ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

Новости Пятница, 15 июля 2022 18:06
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-ИнформВице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела две рабочие встречи в министерстве энергетики Российской Федерации.

С заместителем министра энергетики Евгением Грабчаком Озган обсудила текущие рабочие вопросы, связанные с реализацией программы по установке приборов учета электроэнергии, объемы и источники её финансирования и сроки реализации.

На встрече также шла речь о  подготовительных работах,  которые необходимо провести в преддверии зимнего периода. Обсуждались  прогнозы потребления электроэнергии, объемы возможного дефицита и пути решения данной проблемы.

В ходе встречи также состоялся предметный разговор о схеме обеспечения возможности проведения ремонтных работ на ВЛ «Ачгуара».

Следующая встреча с первым заместителем министра Павлом Сорокиным, курирующим вопросы нефтяного и газового комплексов, состоялась в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ. 

В ходе  расширенного совещания, в котором участвовали представители соответствующих департаментов Минэнерго, обсуждался  блок вопросов, связанных с порядком ценообразования на нефтепродукты как в России, так и в Абхазии. Решения и расчеты, представленные Абхазской стороной, коллеги из России отметили  как корректные.  Участники встречи обсудили механизмы, которые могут быть задействованы в решении данного вопроса и будут направлены на выравнивание цен на топливо в Абхазии с российскими ценами. Встреча будет иметь развитие.

В ближайший понедельник состоится расширенное совещание в режиме видеоконференцсвязи, где продолжится обсуждение уже при участии других федеральных органов исполнительной власти, от которых зависит решение данного вопроса.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 15 июля 2022 18:09

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