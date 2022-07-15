НАГРАЖДЕН ВЫСШЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ «ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА»

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ. Председатель Службы государственной безопасности Республики Абхазия полковник Роберт Киут встретился с сотрудником Центра специального назначения СГБ В.Р. Харабуа прибывшим из Донецкой Народной Республики и в торжественной обстановке вручил ему высшую ведомственную награду «За заслуги в обеспечении безопасности государства».

Харабуа В.Р. находился на территории ДНР для изучения опыта участия подразделений в современных боевых действиях. За период нахождения им были выполнены поставленные задачи и достигнуты значительные результаты. Полученный В.Р. Харабуа большой практический и теоретический опыт планируется внедрить в программу подготовки сотрудников спецподразделений СГБ РА.

За мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий на территории ДНР В.Р. Харабуа награжден государственной наградой ДНР – медалью «За отвагу».

Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.