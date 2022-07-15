ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с прорывом водопровода d=315мм на пересечении ул. Гулиа - ак. Марра, с 19:00 сегодняшнего дня до 23:00 16 июля, прекращена подача питьевой воды в нижней части ул. Гумской, р-не глазной и онкологической больниц, верхней части ул. ак. Марра, ул. Званба, ул. Чочуа, ул. Чернявского, ул. Папаскири и ул. Ласурия.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за причинённые неудобства.