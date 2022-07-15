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БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Новости Пятница, 15 июля 2022 19:41
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Сухум. 15 июля 2022. Абхазия-Информ МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает: в связи с прорывом водопровода d=315мм на пересечении ул. Гулиа - ак. Марра, с 19:00 сегодняшнего дня до 23:00 16 июля, прекращена подача питьевой воды в нижней части ул. Гумской, р-не глазной и онкологической больниц, верхней части ул. ак. Марра, ул. Званба, ул. Чочуа, ул. Чернявского, ул. Папаскири и ул. Ласурия.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за причинённые неудобства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 15 июля 2022 19:46

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