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Абхазия Информ

МОШЕННИЧЕСТВО

Новости Суббота, 16 июля 2022 12:07
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МОШЕННИЧЕСТВО

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ. Уголовное дело по факту мошенничества – хищения чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, возбуждено в отношении жителя г. Сухум Цкуа Джон Валериевич 1992 г.р.

В дежурную часть пункта милиции на центральном рынке УВД по г. Сухум поступило заявление от жительницы столицы о том, что у ее несовершеннолетнего сына похищен принадлежащий заявительнице сотовый телефон. Установлено, что в одном из кафе на территории городского рынка к подростку обратился с просьбой предоставить ему телефон для осуществления звонка родственнику Цкуа Джон Валериевич 1992 г.р.. Последний путем обмана завладел телефоном несовершеннолетнего и, воспользовавшись отсутствием должной бдительности подростка, скрылся с места совершения преступления. В результате незамедлительно проведенных оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в г. Сухум по ул. В. Г. Ардзинба и доставлен в отдел милиции. При личном досмотре у мужчины изъят ранее похищенный у подростка телефон.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Джона Цкуа по ч. 1 ст. 156 УК РА расследует орган предварительного следствия УВД по г. Сухум, гражданин Цкуа отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 16 июля 2022 12:32

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