МОШЕННИЧЕСТВО

В дежурную часть пункта милиции на центральном рынке УВД по г. Сухум поступило заявление от жительницы столицы о том, что у ее несовершеннолетнего сына похищен принадлежащий заявительнице сотовый телефон. Установлено, что в одном из кафе на территории городского рынка к подростку обратился с просьбой предоставить ему телефон для осуществления звонка родственнику Цкуа Джон Валериевич 1992 г.р.. Последний путем обмана завладел телефоном несовершеннолетнего и, воспользовавшись отсутствием должной бдительности подростка, скрылся с места совершения преступления. В результате незамедлительно проведенных оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в г. Сухум по ул. В. Г. Ардзинба и доставлен в отдел милиции. При личном досмотре у мужчины изъят ранее похищенный у подростка телефон.