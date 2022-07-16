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Абхазия Информ

ОФИЦЕРСКОЕ ПОПОЛНЕНИИ МВД АБХАЗИИ

Новости Суббота, 16 июля 2022 12:04
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ОФИЦЕРСКОЕ ПОПОЛНЕНИИ МВД АБХАЗИИ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-ИнформОфицерские ряды сотрудников МВД РА пополнили курсанты из Абхазии – выпускники Краснодарского Университета МВД России.

Церемония вручения дипломов состоялась 15 июля, в торжественной обстановке на строевом плацу ВУЗа поздравили коллектив университета и выпускников 2022 года руководители подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации, ветераны службы, почетные гости.

Делегацию от МВД Республики Абхазия представили начальник Управления по воспитательной работе МВД РА полковник милиции Денис Стерлигов и начальник Высшей школы милиции МВД РА подполковник милиции Игорь Базильский.

Участники церемонии вручили молодым офицерам дипломы и нагрудные знаки об окончании университета. Почётные гости произнесли напутственные слова выпускникам, высказали слова признательности педагогам за подготовку квалифицированных кадров для органов внутренних дел.

Под аккомпанемент духового оркестра выпускники прошли торжественным маршем по строевому плацу университета, по сложившейся традиции подбросили монеты.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 16 июля 2022 12:06

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