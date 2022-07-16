В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ДОБРОВОЛЬЦА

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ . Под руководством первого вице-премьера Беслана Джопуа состоялось очередное заседание Государственной комиссии по организации празднования 30-летия добровольческого движения периода Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов,

В план мероприятий на 15 августа вошли тематическая фотовыставка, митинг в Гудауте, памятные мероприятия в Музее боевой Славы.

По решению комиссии утвержден также список приглашенных из числа общественных организаций Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея, Северной Осетии, Чечни.

Об этом сообщает сайт КМ.