ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В УБИЙСТВЕ РОМАНА ДЖЕНИЯ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ . Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА по подозрению в совершении убийства Джения Романа Яковлевича задержан житель села Ачандара Гудаутского района, данные которого в интересах следствия не разглашаются.

Как сообщалось ранее, 28 июня 2022г., в период времени с 20:00 час. по 00:00 час., в селе Ачандара Гудаутского района, в домовладении по месту проживания, в гостиной комнате первого этажа, из огнестрельного автоматического оружия калибра 7,62 мм, путем производства не менее 4 выстрелов в жизненно важные органы, совершено убийство гр-на Джения Романа Яковлевича, 1955 года рождения, труп которого был перемещен и захоронен на территории, прилегающей к приусадебному участку домовладения.

В Сухумский городской суд в отношении задержанного будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.