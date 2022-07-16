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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Новости Суббота, 16 июля 2022 12:47
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В АБХАЗИИ ПРОЙДЕТ КУБОК ПО БАСКЕТБОЛУ ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БАГАПШ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-ИнформС 22 по 23 июля в городе Пицунда пройдет Кубок по баскетболу 3х3 памяти Сергея Багапш. 

Турнир среди взрослых и детских команд пройдет на специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием «Bergo» лицензированный «FIBA». Стадион расположен на территории пансионата «Литфонд» и соответствует всем международным стандартам. 

Соревнования среди мужских команд является отборочным турниром Открытой межрегиональной лиги баскетбола 3х3, победитель которого отправится на Финал дивизиона Лига Регион в Тулу. Победители и призеры турнира будут награждены специальными призами.
Организатором выступает Центр современных спортивных технологий при поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Федерации баскетбола Абхазии. 


Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 16 июля 2022 12:51

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