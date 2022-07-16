ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЛУФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ . После четвертьфинальных матчей, прошедших 14 июля на мини-стадионе у Совмина, определились участники полуфинала турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств. Команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которая на групповом этапе стала лидером группы В, одержала победу над Сбербанком в послематчевом пенальти, основное время матча завершилось со счетом 2:2.