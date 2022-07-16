ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЛУФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ. После четвертьфинальных матчей, прошедших 14 июля на мини-стадионе у Совмина, определились участники полуфинала турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств.
Команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которая на групповом этапе стала лидером группы В, одержала победу над Сбербанком в послематчевом пенальти, основное время матча завершилось со счетом 2:2.
Команда Администрации города Сухум, занявшая второе место в группе С встречалась с лидером группы D – командой Министерства просвещения Абхазии, матч завершился победой Администрации со счетом 5:3.
Команды «Черноморэнерго» и СГБ в основное время не смогли выявить победителя – матч завершился со счетом 1:1, победитель определился в послематчевом пенальти, удача была на стороне СГБ.
Команда Госкомитета по репатриации, которая вышла с первого места группы С сыграла с Министерством внутренних дел Абхазии, матч завершился со счетом 7:0 в пользу МВД.
Таким образом, соперниками СГБ по полуфиналу станут футболисты МВД, вторую пару 1/2 финала составят команды ФСБ России и Администрации города Сухум.
19 июля футболисты этих команд встретятся в полуфинальных играх.