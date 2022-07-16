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Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЛУФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Новости Суббота, 16 июля 2022 12:53
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОЛУФИНАЛИСТЫ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ. После четвертьфинальных матчей, прошедших 14 июля на мини-стадионе у Совмина, определились участники полуфинала турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств.

Команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, которая на групповом этапе стала лидером группы В, одержала победу над Сбербанком в послематчевом пенальти, основное время матча завершилось со счетом 2:2.

Команда Администрации города Сухум, занявшая второе место в группе С встречалась с лидером группы D – командой Министерства просвещения Абхазии, матч завершился победой Администрации со счетом 5:3.

Команды «Черноморэнерго» и СГБ в основное время не смогли выявить победителя – матч завершился со счетом 1:1, победитель определился в послематчевом пенальти, удача была на стороне СГБ.

Команда Госкомитета по репатриации, которая вышла с первого места группы С сыграла с Министерством внутренних дел Абхазии, матч завершился со счетом 7:0 в пользу МВД.

Таким образом, соперниками СГБ по полуфиналу станут футболисты МВД, вторую пару 1/2 финала составят команды ФСБ России и Администрации города Сухум.

19 июля футболисты этих команд встретятся в полуфинальных играх.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 16 июля 2022 12:54

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