СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО БОКСУ ПРОХОДИТ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ. Спортсмены национальной сборной Абхазии по боксу проходят учебно-тренировочный сбор на базе объединения пансионатов «Курорт Пицунда». Ребята готовятся к всероссийским соревнованиям.
Тренировочное мероприятие проходит под руководством главного тренера сборной Абхазии Аслана Ахба и его помощников - Элизбара Джологуа, Эдгара Крия и Саида Смыр.
Аслан Ахба сообщил, что в сборах участвуют 18 спортсменов из городов и районов республики трех возрастных категорий – 2008, 2009, 2010 годов рождения.
«Сборы начались 15 июля, проходят хорошо. Сперва мы проводим специальную физическую подготовку, а затем боевую работу. Завершатся сборы 30 июля», – отметил Ахба.
За помощь в проведении сборов тренеры благодарят председателя Госкомитета РА по делам молодежи и спорту Джемала Губаз, министра туризма Абхазии Теймураза Хишба, директора Республиканского унитарного предприятия «Объединение пансионатов курорта «Пицунда» Фрикана Гунба, президента Федерации бокса Абхазии Давида Аршба и судью всероссийской и международной категории Валерьяна Арлан.