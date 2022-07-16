СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПО БОКСУ ПРОХОДИТ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ . Спортсмены национальной сборной Абхазии по боксу проходят учебно-тренировочный сбор на базе объединения пансионатов «Курорт Пицунда». Ребята готовятся к всероссийским соревнованиям. Тренировочное мероприятие проходит под руководством главного тренера сборной Абхазии Аслана Ахба и его помощников - Элизбара Джологуа, Эдгара Крия и Саида Смыр.