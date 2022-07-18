КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ

Сухум. 16 июля 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии в ходе реализации оперативной информации в г. Сухум подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 7 000 шт.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.