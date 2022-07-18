ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ АБХАЗСКОГО КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «ЕЛЬБУДАК»

Открывшийся абхазский культурный центр учрежден путем слияния абхазских сел Ешилюртского района, Токатской области и входит в Федерацию абхазских культурных центров в Турции. Председателем центра «Ельбудак» назначен Мурат Юзгулец (Адлейба).

Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-Информ . По приглашению Совета директоров Федерации абхазских культурных центров, президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, в качестве почетного гостя, приняла участие в торжественном открытии абхазского культурного центра «Ельбудак». Мероприятие проходило в селе Чирдак, Токатской области Турецкой Республики.

Президент ТПП была удостоена чести вместе с другими почетными гостями и главой центра, перерезать ленточку на открытии центра.

Выступая перед участниками мероприятия на абхазском языке, Тамила Мерцхула сказала: «Центр – это вклад в успешное и мирное будущее абхазского народа. Перед ним стоит немало задач, это прежде всего продвижение абхазского языка, проведение различных презентаций и просветительских мероприятий.

Центр станет местом, где будут взаимодействовать две культуры – абхазская и турецкая и обогащать друг друга».

Президент ТПП выразила уверенность, что двери центра всегда будут открыты для друзей и партнёров, для всех, кому близка и интересна Абхазия, её история, жизнь нашего народа. И, конечно, для тех, кто хочет внести свой вклад в развитие дружеских связей между Абхазией и Турцией.

В завершение она пожелала центру успешной и плодотворной работы, выполнения поставленных перед ним целей и задач.

Тамила Мерцхулава вручила руководству центра буклеты «Абхазия» на турецком языке и памятные подарки.

В открытии центра также приняли участие: депутат Парламента Инар Гицба, Полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба, глава Администрации города Ешилюрт Мухсин Йылмаз, председатель Абхазского культурного центра г. Стамбул Албуз Яган и др.

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В Федерацию абхазских культурных центров в Турции на сегодняшний день входят 23 дернека.

Основная их задача – объединение представителей абхазо-абазинской диаспоры. В их функции входят: сохранение этнокультурной идентичности, поддержка и связь с исторической родиной, популяризация Абхазии, ее интересов и сохранение абхазского языка.