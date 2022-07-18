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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ДАСТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ИТОГАМ ВИЗИТА В ТАТАРСТАН И БАШКОРТОСТАН

Новости Понедельник, 18 июля 2022 19:13
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Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-ИнформПрезидент Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководством Администрации и начальниками управлений.

Текущую неделю глава государства посвятит рабочим поездкам, где на местах о проделанной работе за 6 месяцев 2022 года отчитаются руководители районных администраций.

После этого состоится большая пресс-конференция президента, в ходе которой он расскажет об итогах визита в Республики Татарстан и Башкортостан.

Президент ответит на интересующие представителей СМИ вопросы внешней и внутренней политики и подведет итоги за первое полугодие текущего года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 18 июля 2022 19:17

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