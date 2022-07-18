СОВЕЩАНИЕ С ЧЛЕНАМИ СОВБЕЗА
Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание с отдельными членами Совета безопасности и руководителями силовых структур.
Участие в совещании приняли премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба, генеральный прокурор Адгур Агрба, председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут, министр внутренних дел Вальтер Бутба, министр иностранных дел Инал Ардзинба, заместитель начальника ГСО Адгур Бжания и глава Администрации Сухума Беслан Эшба.
Члены Совбеза обсудили вопросы внешней и внутренней политики и обеспечения безопасности республики.