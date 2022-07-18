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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Новости Понедельник, 18 июля 2022 19:20
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ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание  парламентского комитета по  государственно-правовой политике, участники которого заслушали обращение председателя Конституционного суда Республики Абхазия Людмилы Ходжашвили о целесообразности введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы АСИС в Конституционном суде, а также ряд предложений Конституционного суда, касающихся поправок в действующее законодательство.

Комитет также рассмотрел проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», предусматривающий  введение в законодательство республики  новой разновидности некоммерческих организаций – государственная корпорация. В пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» говорится, что одной из основных целей введения данного вида некоммерческих организаций является создание и аккумулирование инвестиционных ресурсов, необходимых для развития экономики Республики Абхазия.

В обсуждении законопроекта приняли участие директор Института экономики и права АНА Заур Шалашаа и юрист Торгово-промышленной палаты Дзирасса Дзидзария, которые обозначили отдельные позиции и выразили мнения по данному вопросу.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» выносится для рассмотрения депутатами на заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

Об этом сообщается на сайте Парламента. 

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 18 июля 2022 19:24

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