ОБСУДИЛИ ПОПРАВКИ В ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-Информ . Состоялось расширенное заседание парламентского комитета по государственно-правовой политике, участники которого заслушали обращение председателя Конституционного суда Республики Абхазия Людмилы Ходжашвили о целесообразности введения в действие автоматизированной судебно-информационной системы АСИС в Конституционном суде, а также ряд предложений Конституционного суда, касающихся поправок в действующее законодательство.

Комитет также рассмотрел проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия», предусматривающий введение в законодательство республики новой разновидности некоммерческих организаций – государственная корпорация. В пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» говорится, что одной из основных целей введения данного вида некоммерческих организаций является создание и аккумулирование инвестиционных ресурсов, необходимых для развития экономики Республики Абхазия.

В обсуждении законопроекта приняли участие директор Института экономики и права АНА Заур Шалашаа и юрист Торгово-промышленной палаты Дзирасса Дзидзария, которые обозначили отдельные позиции и выразили мнения по данному вопросу.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия» выносится для рассмотрения депутатами на заседании сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Об этом сообщается на сайте Парламента.