ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА УГРОЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-Информ. Повышение температуры воздуха, изменение количества и интенсивность осадков, неустойчивый характер погоды и распространение вредителей и болезней – все это результат изменения климата, который угрожает производительности сельского хозяйства.

В Абхазии это проблема также актуальна, как и в других частях мира. И знают о ней фермеры не понаслышке.