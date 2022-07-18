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Абхазия Информ

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА УГРОЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Новости Понедельник, 18 июля 2022 19:37
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА УГРОЖАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Сухум. 18 июля 2022. Абхазия-Информ. Повышение температуры воздуха, изменение количества и интенсивность осадков, неустойчивый характер погоды и распространение вредителей и болезней – все это результат изменения климата, который угрожает производительности сельского хозяйства.

В Абхазии это проблема также актуальна, как и в других частях мира. И знают о ней фермеры не понаслышке.

Один из вызовов, с которым сегодня сталкивается человечество, - деградация почвы. К примеру, происходит эрозия, когда под влиянием антропогенных и природных факторов разрушается верхний слой земли. В итоге в ней не остается питательных веществ, необходимых для сельскохозяйственной деятельности. Почва становится неплодородной, и у людей остается все меньше территорий для производства продуктов.

Еще один неутешительный прогноз. Согласно данным ФАО (сельскохозяйственной и продовольственной программы ООН), дальнейшее изменение климата может представлять угрозу для продовольственной безопасности ввиду воздействия на продовольственные культуры и корма для животных растительного происхождения. Ожидается, что наихудшее воздействие на пшеницу, рис и кукурузу (которую так ценят в Абхазии) будет иметь место в тропиках и субтропиках.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 18 июля 2022 19:39

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