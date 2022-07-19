В АБХАЗИИ ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Традиционно этот праздник отмечают народными гуляниями, в которых принимают участие как взрослые, так и дети. Все от мала до велика, одеваются в традиционные костюмы, поют народные песни и танцуют национальные абхазские танцы.

В 18:00 состоится конное шествие от театральной площади до площади им. С. В. Багапш с национальными флагами в сопровождении духового оркестра Министерства обороны Абхазии.

В 19:00 – концерт с участием творческих коллективов и артистов абхазской эстрады на площади им. С. В. Багапш.

Современный государственный флаг Республики Абхазия был утвержден сессией Верховного Совета Республики Абхазия 23 июля 1992 года в городе Акуа (Сухуме), после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года.

23 июня 2005 года президент Абхазии Сергей Багапш подписал принятый Народным Собранием – Парламентом – Закон «О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Абхазия «О памятных и праздничных днях в Республике Абхазия»». С этого времени 23 июля объявлен Днем Государственного флага Республики Абхазия.

Государственный флаг Республики Абхазия представляет собой прямоугольное полотнище. По его длине расположены семь чередующихся равных по ширине полос зеленого и белого цветов, из них четыре зеленых и три белых. Полосы начинаются с верхнего ряда, первая полоса зеленого цвета. В верхнем углу у древка флага расположен прямоугольник пурпурного цвета размером 0,38 длины флага и шириной в три полосы. В центре пурпурного прямоугольника вертикально расположена открытая ладонь правой руки белого цвета. Над ладонью полукругом расположены семь пятиконечных звезд белого цвета.

Отношение длины флага к его ширине 2:1.

Автор флага - художник Валерий Гамгия.