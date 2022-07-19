ПАРЛАМЕНТ ВВЕДЕТ НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ .Состоялось заседание Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ по обсуждению проекта новых Правил аккредитации журналистов и технических специалистов средств массовой информации при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия, разработанного отделом по законопроектной деятельности Парламента.

Правила разработаны в связи с необходимостью совершенствования нормативного регулирования деятельности журналистов, освещающих работу Парламента, а также утратой актуальности действующих Правил аккредитации журналистов, принятых 29 октября 2001 г.

В соответствии со ст. 45 Закона Республики Абхазия «О средствах массовой информации Республики Абхазия» государственные органы, организации, учреждения, органы общественных объединений аккредитуют заявленных журналистов при условии соблюдения редакциями правил аккредитации, установленных этими органами, организациями, учреждениями.

Правила аккредитации журналистов и технических специалистов средств массовой информации при Народном Собрании – Парламенте Республики Абхазия устанавливают порядок аккредитации журналистов и технических специалистов СМИ при Парламенте, в целях создания необходимых условий для работы журналистов. Данными Правилами определяется порядок подачи заявок на аккредитацию, перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке, сроки рассмотрения заявок, сроки аккредитации, условия аккредитации иностранных журналистов, порядок выдачи аккредитационных карт.

Также Правила устанавливают права и обязанности аккредитованных журналистов и технических специалистов, определяют случаи отказа в аккредитации и случаи лишения и аннулирования аккредитации.

Рассмотрев и обсудив положения представленного проекта Правил, Комитет по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ принял решение вынести его на рассмотрение и принятие в рамках повестки дня очередного заседания сессии Парламента.