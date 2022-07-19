 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕКОМЕНДУЕТ ПАРЛАМЕНТУ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПИЦУНДСКОЙ ГОСДАЧЕ

Новости Вторник, 19 июля 2022 19:55
Оцените материал
(0 голосов)
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕКОМЕНДУЕТ ПАРЛАМЕНТУ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПИЦУНДСКОЙ ГОСДАЧЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. Представители Общественной палаты направили спикеру парламента письмо с предложением провести экспертизу Соглашения по Пицундской госдаче до его ратификации. В письме в частности говорится:

«Уважаемый Лаша Нугзарович, как Вам известно, появление в публичном пространстве текста соглашения между Правительством РА и Правительством РФ о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия (государственная дача «Пицунда») и порядке его использования, подписанного представителями сторон 19 января 2022 года в Москве, вызвало в обществе негативную реакцию.

Совет ОП рекомендует депутатам отложить рассмотрение данного вопроса и провести экспертизу Соглашения на соответствие Конституции РА, законам «О международных договорах», «Об особо охраняемых природных территориях» и др., с учетом национальных интересов Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 19 июля 2022 19:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТ ВВЕДЕТ НОВЫЕ ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ОО «АБААШ» ВЫСТУПАЕТ ЗА РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.