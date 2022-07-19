ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РЕКОМЕНДУЕТ ПАРЛАМЕНТУ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПИЦУНДСКОЙ ГОСДАЧЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . Представители Общественной палаты направили спикеру парламента письмо с предложением провести экспертизу Соглашения по Пицундской госдаче до его ратификации. В письме в частности говорится:

«Уважаемый Лаша Нугзарович, как Вам известно, появление в публичном пространстве текста соглашения между Правительством РА и Правительством РФ о передаче в собственность РФ объекта на территории Республики Абхазия (государственная дача «Пицунда») и порядке его использования, подписанного представителями сторон 19 января 2022 года в Москве, вызвало в обществе негативную реакцию.

Совет ОП рекомендует депутатам отложить рассмотрение данного вопроса и провести экспертизу Соглашения на соответствие Конституции РА, законам «О международных договорах», «Об особо охраняемых природных территориях» и др., с учетом национальных интересов Абхазии.