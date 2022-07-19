ОО «АБААШ» ВЫСТУПАЕТ ЗА РАТИФИКАЦИЮ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕДАЧЕ ГОСДАЧИ «ПИЦУНДА»

Политически активная общественность нашей страны активно обсуждает вопрос ратификации абхазо-российского соглашения о передаче России государственной дачи «Пицунда», которая со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении специальных служб России. Мы внимательно наблюдаем за этой дискуссией, в которой принимают участие и бывшие, и действующие депутаты Парламента Абхазии, члены Общественной палаты, политические и общественные организации республики.

К сожалению, эта дискуссия вышла за приемлемые рамки в контексте союзнических отношений с Россией, которая, признав первой независимость Республики Абхазия, взяла на себя бремя по охране наших священных границ по суше и на море, их наиболее уязвимых участков. Более того, Российская Федерация по двустороннему соглашению об едином контуре безопасности взяла на себя ответственность защищать суверенитет Республики Абхазия от внешних военных угроз, финансирует заработную плату абхазских силовых ведомств, бюджетных организаций, выплачивает пенсии нашим соотечественникам, безвозмездно инвестирует проекты социально-экономического восстановлению Абхазии. Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется, угрозы только растут и мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой пониманием, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом.

Только в наше время на стороне Грузии будут не только украинские нацисты, как в 1992-93 годах, но и все страны НАТО. Нас возмущает, что на этом фоне в нашей стране оказались те, кто выступает против официального закрепления имущественного комплекса госдачи «Пицунда» за Российской Федерацией в соответствии с абхазским законодательством и нашими особыми отношениями. Нас возмущают политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля.

Это неправда, и это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти. Но в этом конкретном случае, понимая всю ответственность за возможные последствия, за тот ущерб, который в результате будет нанесен не властям Абхазии, а ее народу, нашим отношениям с Россией, ветеранская организация «Абааш» считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки. Мы призываем наших боевых друзей – ветеранов, прошедших все тяготы войны, переживших трагедию потери родных и боевых товарищей, знающих цену сохранения Абхазского государства от внешних угроз, поддержать это решение.

Председатель «Абааш» Бигвава Г. М.