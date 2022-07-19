ПЕРВАЯ НА СКАЧКАХ В НАЛЬЧИКЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. Лошадь по кличке «Радеда» абхазского коневладельца Нодара Цишба стала первой на скачках в Нальчике среди чистокровных английских лошадей в розыгрыше приза «Встреча Калининцев».

Забег проходил на дистанции 1400 метров среди чистокровных английских лошадей двух лет. Мастер – жокей Алим Баттуев. Всего в забеге приняло участие три лошади.

Скачки «ОАКS Кабардино-Балкарии» прошли на Нальчикском ипподроме 17 июля. В рамках скакового дня состоялось семь скачек на различные дистанции.