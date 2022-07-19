23 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ВЫЯВЛЕНО В АБХАЗИИ
Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. С 15 по 19 июля в республике выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
15 заболевших из Сухума и Сухумского района, шесть – из Гудауты, два – из Очамчыры.
Среди заболевших три семьи в городах Сухум и Гудаута.
По словам главного врача Республиканской санитарно- эпидемиологической службы Людмилы Скорик, ситуация находится под контролем.
«Были выявлены несколько семейных очагов и они локализованы. Все остальные - это единичные случаи», – отметила она.
Главврач СЭС связывает случаи заражения ковидом с проведением массовых мероприятий. Она призывает граждан вакцинироваться и соблюдать социальную дистанцию.
Скорик также отметила, что в большей степени заболеваемость вызвана «омикроном», никаких других мутированных штаммов в Абхазии не наблюдается.
На стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 8 пациентов.