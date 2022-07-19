23 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ВЫЯВЛЕНО В АБХАЗИИ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. С 15 по 19 июля в республике выявлено 23 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

15 заболевших из Сухума и Сухумского района, шесть – из Гудауты, два – из Очамчыры.

Среди заболевших три семьи в городах Сухум и Гудаута.