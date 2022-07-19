В МИНЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ ОБСУДИЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. В развитие договоренностей ранее достигнутых в Москве, в Министерстве экономики Абхазии состоялось расширенное совещание в режиме видео-конференцсвязи, на котором обсуждался вопрос ценообразования на нефтепродукты.

В работе совещания приняли участие представители из министерства экономического развития, министерства финансов и министерства энергетики Российской Федерации.