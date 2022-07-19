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Абхазия Информ

ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Вторник, 19 июля 2022 20:20
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ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. В Детско-юношеской спортивной школе №1 г. Сухум в летнее время проходят тренировки по плаванию. Тренировки проводит мастер спорта СССР, тренер по плаванию – Виктор Задорожный, который учит детей четырём способам плавания.

Занятия построены на комплексном и параллельно-последовательном изучении техники спортивного плавания, что создают условия для ознакомления, изучения и совершенствования упражнений в элементах, связках и общей координации для каждого способа плавания.

«Тренировки проходят по группам. Первая учебно-тренировочная группа начинает занятие в 8:00, вторая – с 9:00 до 10:30. В основной контингент входит 42 человека, но фактически приходят на занятия около 70 детей. С сегодняшнего дня вторая тренировка для старшей группы будет проходить в бассейне, начало тренировки в 17:00, – сообщил Виктор Задорожный.

Основу программы составляет комплексное изучение элементов техники спортивных способов и одновременное освоение техники плавания кролем на груди и на спине.

Второй этап отводится закреплению и совершенствованию техники стартов, поворотов, изучению техники плавания способом дельфин.

По итогам тренировочного процесса, в августе состоится ежегодное открытое первенство ДЮСШ, где спортсмены покажут свои результаты в различных видах плавания.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 19 июля 2022 20:24

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