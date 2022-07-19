ТРЕНИРОВКИ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. В Детско-юношеской спортивной школе №1 г. Сухум в летнее время проходят тренировки по плаванию. Тренировки проводит мастер спорта СССР, тренер по плаванию – Виктор Задорожный, который учит детей четырём способам плавания.

Занятия построены на комплексном и параллельно-последовательном изучении техники спортивного плавания, что создают условия для ознакомления, изучения и совершенствования упражнений в элементах, связках и общей координации для каждого способа плавания.