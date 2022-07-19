ГРАБЕЖ В СУХУМЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. Открытое хищение чужого имущества вменяется жителю Сухумского района Боджолян Геннадию Гарриковичу 1996 г.р.
Гражданин Боджолян задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска столичного УВД совместно с оперативным составом первого отдела милиции того же управления внутренних дел по подозрению в грабеже, имевшем место 29 июня текущего года.
Преступление было совершено в г. Сухум примерно в 00:20 часов, когда на тот момент неустановленным следствием лицом, проникшим путем свободного доступа через открытое окно второго этажа в частное домовладение по ул. Адлейба, совершена кража сотового телефона. Будучи замеченным на месте происшествия временно проживающей в данном домовладении гражданкой, злоумышленник, применив в отношении последней не опасное для жизни и здоровья насилие, скрылся с места преступления.
Уголовное дело, возбужденное в отношении Геннадия Боджолян факту грабежа расследует следственный отдел Столичного УВД. Суд г. Сухум удовлетворил ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.