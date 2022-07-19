ГРАБЕЖ В СУХУМЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. Открытое хищение чужого имущества вменяется жителю Сухумского района Боджолян Геннадию Гарриковичу 1996 г.р. Гражданин Боджолян задержан в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска столичного УВД совместно с оперативным составом первого отдела милиции того же управления внутренних дел по подозрению в грабеже, имевшем место 29 июня текущего года.