УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, возбуждено уголовное дело в отношении жителя г. Сухум. Информация о поступлении в медучреждение МЗ РА с телесными повреждениями жителя Гулрыпшского района 1984 г.р. поступила в дежурную часть УВД по г. Сухум примерно в полночь 13 июля текущего года.

Выездом на место происшествия дежурной следственно-оперативной группой установлено, что травмы в область головы и тела потерпевшему нанес Пипия Беглар Бесикович 1990 г.р. на территории «Мокко пляжа» в результате внезапно возникшей ссоры. Последний был задержан сотрудниками уголовного розыска столичного УВД.

Беглар Пипия решением суда г. Сухум заключен под стражу сроком на 2 месяца, расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении задержанного по ч. 1 ст. 105 УК РА проводит следственный отдел УВД по г. Сухум