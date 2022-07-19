ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия Агрба Г.В.

В результате досмотра автотранспортного средства, в багажном отделении должностные лица обнаружили и изъяли ограниченные к ввозу на территорию Республики Абхазия аппараты для извлечения криптовалюты в количестве 2 ед.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.