ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания встретился с представителями политических партий и ветеранских организаций Республики. На повестке дня – обсуждение вопроса ратификации «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

К обсуждению были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики.

Участие во встрече приняли председатель ПП «Айтайра», депутат Парламента Леонид Лакербая, председатель «Народного фронта» Лаша Сакания, председатель «Коммунистической партии» Бакур Бебия, председатель ПП «Амцахара» Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения «Амцахара», депутат Парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов ОВНА «Абааш» Ерцаху Адлейба.

Аслан Бжания рассказал присутствующим предысторию вопроса. Он подчеркнул, что принципиальная и самая главная разница в соглашениях 1995-го и 2022-го гг. заключается в том, что здания и сооружения передаются в собственность России, земля же, как была, так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране.

Присутствовавшие единогласно поддержали позицию главы государства о необходимости ратификации Соглашения.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.