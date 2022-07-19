РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В МОСКВЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . В ходе визита Вальтера Бутба в Москву состоялись рабочие встречи с руководителями подразделений центрального аппарата МВД России, начальниками ряда главных управления ведомства, на которых поднимались вопросы межведомственного сотрудничества.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия органов внутренних дел Республики Абхазия и Российской Федерации в сфере борьбы с организованной преступностью, совершенствования технологий экспертно-криминалистической деятельности, правопорядка и безопасности на приграничных территориях, а так же целевые направления материально-технического обеспечения правоохранительных структур, уровень требований к профессиональным навыкам сотрудников органов внутренних дел и подготовки кадрового потенциала.

Особое значение в воспитании идейного характера и подготовке молодого поколения, взаимодействии органов внутренних дел с институтами гражданского общества играют Общественные советы при МВД.

На встрече министра внутренних дел Республики Абхазия Вальтера Бутба и доктора юридических наук, профессора, председателя Общественного совета при МВД России Анатолия Кучерены обсуждались вопросы формирования и деятельности столь важного общественно-ветеранского института.

На сегодняшний день именно общественные советы при МВД могут содействовать органам внутренних дел в профилактике преступлений и правонарушений, организуя взаимодействие с добровольческими объединениями, участвующими в антинаркотической работе, пропаганде безопасности дорожного движения, вопросах безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формировании у подрастающего поколения системных правовых знаний.

16 июля на Красной площади столицы России прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ведущего вуза МВД России – Московского университета имени В. Я. Кикотя.

Молодых офицеров поздравили руководители МВД Российской Федерации, ветераны органов внутренних дел, многочисленные гости, международные представители.

Вальтер Бутба выразил благодарность руководству и профессорско-преподавательскому составу Московского университета МВД России, готовящих достойную смену сотрудников органов внутренних дел, искренне преданных избранному делу, настоящих патриотов, способных честно и добросовестно служить Родине и Закону.

Министр поздравил выпускников университета, пожелав уверенности в достижении намеченных целей, а также гордости за выбранную профессию и вручил курсантам из Абхазии дипломы квалифицированных специалистов.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.