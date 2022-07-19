 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРОСТО ТАК ТЕПЕРЬ НЕ ПОПАСТЬ

Новости Вторник, 19 июля 2022 20:59
Оцените материал
(0 голосов)
В АБХАЗИЮ ПРОСТО ТАК ТЕПЕРЬ НЕ ПОПАСТЬ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. Высокий сезон, возврат туристов в Абхазию и рост спроса в связи с ростом цен на альтернативных направлениях привёл к возврату традиционных пробок на границе с Абхазией. «Машины стоят зигзагом», – пишут туристы, описывая пробки.

Ждать приходится часами: туристов гораздо больше, чем успевает пропускать пограничный пункт. При этом ещё в прошлом году мэр Сочи Алексей Копайгородский призывал решить проблему низкой пропускной способности пункта «Псоу». С его слов, лето в Абхазию ежедневно отправляются 50 тысяч человек и около 10 тысяч авто. Существующий КПП с трудом справляется с нагрузкой, в результате людям приходится часами стоять на солнце.

Председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц уверял тогда же, что принято решение в течение двух недель открыть дополнительный пропускной пункт. Однако ситуация не изменилась.

Причем в среднем на проверку документов у туристов в одном автобусе на российской стороне уходит порядка 2,5 часов. Как заявляют туристы, публикующие «зигзаги» из машин в очереди в соцсетях, хотя они и любители отдыха в Абхазии, многочасовые очереди на границе – это серьёзный минус для отдыха.

«Очереди на пограничных переходах огромные, будьте готовы простоять пару часов. Но пограничники стараются, 600 человек стояло, не меньше», – заявляют они.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 19 июля 2022 21:06

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В МОСКВЕ ОТДОХНУВШАЯ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА РАССКАЗАЛА ОБ ОГРОМНЫХ ОЧЕРЕДЯХ НА ГРАНИЦЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.