В АБХАЗИЮ ПРОСТО ТАК ТЕПЕРЬ НЕ ПОПАСТЬ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . Высокий сезон, возврат туристов в Абхазию и рост спроса в связи с ростом цен на альтернативных направлениях привёл к возврату традиционных пробок на границе с Абхазией. «Машины стоят зигзагом», – пишут туристы, описывая пробки.

Ждать приходится часами: туристов гораздо больше, чем успевает пропускать пограничный пункт. При этом ещё в прошлом году мэр Сочи Алексей Копайгородский призывал решить проблему низкой пропускной способности пункта «Псоу». С его слов, лето в Абхазию ежедневно отправляются 50 тысяч человек и около 10 тысяч авто. Существующий КПП с трудом справляется с нагрузкой, в результате людям приходится часами стоять на солнце.

Председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками парламента Абхазии Алхас Барциц уверял тогда же, что принято решение в течение двух недель открыть дополнительный пропускной пункт. Однако ситуация не изменилась.

Причем в среднем на проверку документов у туристов в одном автобусе на российской стороне уходит порядка 2,5 часов. Как заявляют туристы, публикующие «зигзаги» из машин в очереди в соцсетях, хотя они и любители отдыха в Абхазии, многочасовые очереди на границе – это серьёзный минус для отдыха.

«Очереди на пограничных переходах огромные, будьте готовы простоять пару часов. Но пограничники стараются, 600 человек стояло, не меньше», – заявляют они.