 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Январь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОТДОХНУВШАЯ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА РАССКАЗАЛА ОБ ОГРОМНЫХ ОЧЕРЕДЯХ НА ГРАНИЦЕ

Новости Вторник, 19 июля 2022 21:06
Оцените материал
(0 голосов)
ОТДОХНУВШАЯ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА РАССКАЗАЛА ОБ ОГРОМНЫХ ОЧЕРЕДЯХ НА ГРАНИЦЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ. Жительница России Екатерина этим летом отдохнула в Абхазии. Отзыв девушки был опубликован на странице «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка призналась, что уже несколько лет ездит в соседнюю страну. Россиянка сразу указала на одну из главных проблем – огромные очереди на границе в Сочи. 
«Очереди на пограничных переходах огромные, будьте готовы простоять пару часов. Но пограничники стараются, 600 человек стояло, не меньше. В сезон каждый год так, нам хорошо знакома эта процедура», – поделилась Екатерина.

Далее туристка перечислила, почему уже не первый раз путешествует в Абхазию. Она отметила, что это самый бюджетный отдых для россиян.

Кроме того, в республике нет проблем с российскими картами, деньгами, для въезда не нужны визы. Еще одним из плюсов девушка назвала живописную природу и множество достопримечательностей.

Она рассказала, что покупала готовый тур. В него вошли перелет до Сочи, трансфер, недельное проживание в пансионате с трехразовым питанием. Стоимость – 53 тысячи рублей на двоих. При этом отель находился в 500 метрах от пляжа, а отдыхающим к тому же бесплатно выдавали зонты и лежаки. 

«Номера в пансионате новые, есть тапочки и халаты по запросу. Питание как в столовой, но бывали и тематические ужины кавказской кухни, было особенно вкусно», – добавила девушка.

Екатерина отметила также, что выбор экскурсий ограничен, и лучше самостоятельно выбирать маршрут с местным гидом. По мнению девушки, лучше всего отдыхать в Абхазии в сентябре, когда людей меньше, а море все еще теплое. 

Из минусов туристка назвала небывалое количество комаров и посоветовала брать с собой в поездку средство от насекомых.

«Цены на средства очень сильно завышают, привозите свои, и побольше. И не забывайте аптечку, все самое необходимое нужно брать собой: тут сейчас даже с банальным обезболивающим большая напряженка», – подытожила россиянка. 

При этом многие подписчики канала раскритиковали отзыв Екатерины. Они отметили, что отдых в Абхазии заметно подорожал, и купить путевку за обозначенную сумму просто невозможно.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 19 июля 2022 21:12

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИЮ ПРОСТО ТАК ТЕПЕРЬ НЕ ПОПАСТЬ В АБХАЗСКОЙ ГАГРЕ СНОВА СНИМАЮТ КИНО, НА ЭТОТ РАЗ «ПРО ЛЮБОВЬ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.