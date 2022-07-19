ОТДОХНУВШАЯ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА РАССКАЗАЛА ОБ ОГРОМНЫХ ОЧЕРЕДЯХ НА ГРАНИЦЕ

Сухум. 19 июля 2022. Абхазия-Информ . Жительница России Екатерина этим летом отдохнула в Абхазии. Отзыв девушки был опубликован на странице «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен». Девушка призналась, что уже несколько лет ездит в соседнюю страну. Россиянка сразу указала на одну из главных проблем – огромные очереди на границе в Сочи. «Очереди на пограничных переходах огромные, будьте готовы простоять пару часов. Но пограничники стараются, 600 человек стояло, не меньше. В сезон каждый год так, нам хорошо знакома эта процедура», – поделилась Екатерина.

Далее туристка перечислила, почему уже не первый раз путешествует в Абхазию. Она отметила, что это самый бюджетный отдых для россиян.

Кроме того, в республике нет проблем с российскими картами, деньгами, для въезда не нужны визы. Еще одним из плюсов девушка назвала живописную природу и множество достопримечательностей.



Она рассказала, что покупала готовый тур. В него вошли перелет до Сочи, трансфер, недельное проживание в пансионате с трехразовым питанием. Стоимость – 53 тысячи рублей на двоих. При этом отель находился в 500 метрах от пляжа, а отдыхающим к тому же бесплатно выдавали зонты и лежаки.



«Номера в пансионате новые, есть тапочки и халаты по запросу. Питание как в столовой, но бывали и тематические ужины кавказской кухни, было особенно вкусно», – добавила девушка.

Екатерина отметила также, что выбор экскурсий ограничен, и лучше самостоятельно выбирать маршрут с местным гидом. По мнению девушки, лучше всего отдыхать в Абхазии в сентябре, когда людей меньше, а море все еще теплое.

Из минусов туристка назвала небывалое количество комаров и посоветовала брать с собой в поездку средство от насекомых.



«Цены на средства очень сильно завышают, привозите свои, и побольше. И не забывайте аптечку, все самое необходимое нужно брать собой: тут сейчас даже с банальным обезболивающим большая напряженка», – подытожила россиянка.



При этом многие подписчики канала раскритиковали отзыв Екатерины. Они отметили, что отдых в Абхазии заметно подорожал, и купить путевку за обозначенную сумму просто невозможно.