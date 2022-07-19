В АБХАЗСКОЙ ГАГРЕ СНОВА СНИМАЮТ КИНО, НА ЭТОТ РАЗ «ПРО ЛЮБОВЬ»

В советское время там создавалось огромное количество фильмов. Самые известные из них – любимая комедия Иосифа Сталина «Весёлые ребята», боевик «Воры в законе», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также знаменитый «Зимний вечер в Гаграх». Все эти картины до сих пор любят российские зрители.

Лет 20 на курорте не снимали ничего. И вот съёмочные караваны снова появились в самом центре города: большие вагончики на колёсах с гримерками, костюмами, кухней и санузлом.

Работа над новой картиной в самом разгаре. Как рассказали организаторы съёмок, это будет не просто комедия, а настоящий мюзикл под названием «Про любовь». В главных ролях заняты Павел Майков, который тренируется в белоснежных шортах на местных теннисных кортах, звезда последнего «Мажора» Александр Обласов, звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов и другие.

Фильм должен появиться в кинотеатрах страны весной 2023 года.