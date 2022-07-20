КРАЖА В СУХУМЕ

Сухум. 20 июля 2022. Абхазия-Информ. Отделом дознания столичного УВД расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения чужого имущества на территории кладбища по ул. Адлейба в Сухуме.

Сообщение о преступлении, имевшем место 19 июня 2022 года, поступило в дежурную часть УВД по г. Сухум лишь утром 14 числа текущего месяца. Заявитель 1958 г.р. сообщил о краже принадлежащего ему сотового телефона марки «Samsung». Принятыми оперативно-розыскными мерами установлен подозреваемый в совершении данного преступления и впоследствии сотрудниками отдела уголовного розыска был задержан житель столицы Давыдов Сергей Васильевич 1957 г.р.

Последний уже дал признательные показания. В отношении гражданина Давыдова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование продолжается.