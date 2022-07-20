НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 20 июля 2022. Абхазия-Информ. Незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта психотропного вещества вменяется жителю г. Сухум Шакая Беслану Отаровичу 1998 г.р.

В ходе личного досмотра у данного гражданина сотрудниками уголовного розыска 1-го отдела милиции столичного УВД обнаружено и изъято психотропное вещество «Прегабалин».

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по ч. 1 ст. 223 УК РА расследует отдел дознания столичного УВД. Гражданин Шакая отпущен под подписку о невыезде.