РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ПРЕЗИДЕНТА В ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН

Также глава Администрации рассказал о выполнении доходов Очамчырского района за первое полугодие 2022 года по видам налоговых и неналоговых платежей.

Налог на прибыль поступил в сумме 70 млн 643 тысячи рублей (149%).



Перевыполнение налога на прибыль обусловлено увеличением квоты на добычу рыбы. При плане 25 тысяч тонн было выловлено 37 тысяч 849 тонн.



Подоходный налог составил 29 млн 100 тысяч (142%); спецналог – 1 млн 420 тысяч рублей (95%); налог на имущество составил 1 млн 787 тысяч рублей (223%); доходы от приватизации жилья – 200 тысяч рублей (100%). По патенту поступило 119 тысяч рублей (68%).



Курортный сбор составил 6 тысяч рублей, акцизы по подакцизным товарам произведенным в Абхазии поступил в сумме 620 тысяч рублей (61%).

Доходы в виде арендной и иной платы составили 5 тысяч рублей.

Доход от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности – 49 тысяч рублей. Земельный налог поступил в сумме 1 млн 970 тысяч рублей (132%).



Остаток на начало года в сумме доступной к распределению 2 млн 189 тысяч рублей, доходы в сумме 105 млн 923 тысячи рублей. Дотации из республиканского бюджета в сумме в сумме 8 млн 145 тысяч рублей, субсидии – 61 млн 476 тысяч рублей, финансовая помощь из средств резервного фонда президента – 1 млн 83 тысячи рублей, были направлены на расходы бюджетных сфер Очамчырского района.



На общегосударственные вопросы было выделено 15 млн 765 тысяч рублей, на образование было направлено 63 млн 321 тысяча рублей, на культуру и искусство – 9 млн 332 тысячи рублей, на здравоохранение ассигнования составили 14 млн 38 тысяч рублей, на физическую культуру, спорт и молодежную политику было ассигновано 3 млн 301 тысяча рублей, на социальную политику было направлено 719 тысяч рублей. На ЖКХ было выделено 17 млн 505 тысяч рублей.

Из средств резервного фонда президента была оказана помощь гражданам Очамчырского района, пострадавшим в результате последствий стихийного бедствия, имевшего место 4 июля 2021 года и 16 августа 2021 года в сумме 1 млн 83 тысячи рублей.



На оказание материальной помощи и поддержки малоимущих и многодетных семей, на покупку стройматериалов для ремонта аварийных домов была оказана помощь в размере 2 млн 225 тысяч рублей, в том числе из средств резервного фонда главы Администрации Очамчырского района было выделено 749 тысяч.



«Абхазавтодором» была расчищена главная магистральная трасса от Кодора до поста Тамыш на сумму 1 млн 500 тысяч рублей. Был произведен ремонт просёлочной дороги в селе Кындыг на сумму 640 тысяч рублей.



Что касается заработной платы, то была надбавка в этом году: средняя заработная плата врачей составляет 22 тысячи 700 рублей, в прошлом году она составляла 19 тысяч 124 рубля, среднего персонала – 17 тысяч 788 рублей, младшего медперсонала – 14 тысяч 860 рублей, работники сферы образования получают в среднем 19 тысяч 748 рублей, работники дошкольного образования 21 тыс. 541 рубль, работники культуры – 16 тысяч 780 рублей. Задолженности по выплате заработной платы нет.



«Такая практика посещений районов и ознакомления с положением дел будет продолжена, каждые полгода мы будем проводить выездные совещания», – подчеркнул глава государства.

На встрече Аслан Бжания предложил участникам совещания задать волнующие их вопросы.



В частности граждане интересовались судьбой имущественного комплекса Пицундской госдачи.



Аслан Бжания подробно рассказал предысторию вопроса, а также сообщил, что российское руководство не раз поднимало данную тему.



Глава государства подчеркнул, что российская сторона ведёт речь только об имущественном комплексе, расположенном на территории государственной дачи «Пицунда», никаких разговоров о земле не ведётся, так как по закону продажа земли иностранным гражданам в Абхазии запрещена.



«Важность передачи же самих зданий заключается в необходимости капитального ремонта, а возможно и нового их строительства. Все строительные сооружения на территории госдачи пришли в негодность, находятся в полу аварийном состоянии, восстановить их за свой счёт Абхазия не может. В соответствии с российским законодательством, восстановление столь масштабных объектов на территории иностранного государства Российская Федерация может осуществлять только в том случае, если они находятся в собственности РФ», – пояснил президент.