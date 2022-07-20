РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 20 июля 2022. Абхазия-Информ . Глава государства провел выездное рабочее совещание в Администрации Ткуарчалского района и ответил на вопросы граждан. В совещании приняли участие вице-президент Бадра Гунба, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер Беслан Джопуа, заместитель министра экономики Теймураз Миквабия, заместитель министра обороны Нодар Авидзба, депутаты Парламента, руководство районной администрации.

С основным докладом о положении дел в районе выступил глава администрации Исидор Дочия. Он рассказал, что количество занятого населения составляет 1503 человека. Средняя заработная плата 12 тысяч 118 рублей в месяц.



Исполнение бюджета за первые полгода 2022 составляет 123%, при плане 103 млн 396 тыс. руб., фактически поступило 127 млн 301 тыс. рублей, 29 млн 851 тыс. руб. – это собственные средства, 77 млн 450 тыс. руб. – дотации из республиканского бюджета.



Расходная часть выполнена на 99%: при плане в 93 млн 510 тыс. руб., израсходовано 92 млн 803 тыс. руб.



В первом полугодии была оказана материальная помощь гражданам, проживающим в Ткуарчалском районе, на сумму 393 тыс. 600 руб.



План по налоговым платежам за отчетный период выполнен на 322%. При ожидаемых 10 млн 160 тыс. руб. фактически поступило 32 млн 704 тыс. руб.



Общая сумма задолженности по налоговым платежам составляет 20 млн 580 тыс. руб., уровень собираемости платежей составил около 60%, что выше прошлогоднего показателя почти на 10%.

По Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии с 2010 года по 2022 выполнено работ на сумму 945 млн 538 тыс. руб.

По Инвестпрограмме на 2020-2022 гг. в Ткуарчалском районе предусмотрено семь мероприятий на сумму 100 млн руб. Реализовано на данный момент два мероприятия на сумму 13 млн 856 тыс. руб.



По целевой программе «Развитие сельского хозяйства на 2021 год» на территории Ткуарчалского района реализовано пять проектов на общую сумму 16 млн 278 тыс. руб. Данную программу продолжают в текущем году. Всего по району арендовано 2304 гектара земли, в том числе 804 гектара сельскохозяйственного назначения, 1500 – несельскохозяйственного.

Криминогенную ситуацию в районе Дочия оценил на удовлетворительно. В ОВД за шесть месяцев текущего года зафиксировано 6 преступлений уголовного характера. Из них раскрыто 3, таким образом, раскрываемость составляет 50%.



Глава района подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в район с целью его экономического развития.

Он рассказал, что в настоящее время ведется определенная работа по осуществлению ряда проектов с привлечением инвесторов. Основные из них – это разработка Ткуарчалского угольного месторождения и создание на базе бывшего завода «Аргонавт» фабрики по производству табачных изделий. Реализация этих мероприятий позволит создать в районе более 1000 рабочих мест.



В ходе совещания Аслану Бжания задавали вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики. Речь также шла о ратификации соглашения о передаче имущественного комплекса на территории госдачи «Пицунда» российской стороне. Глава государства детально рассказал предысторию вопроса.

«Можем ли мы обеспечить благополучие, мир и спокойствие без поддержки России? Какая у нас есть альтернатива? Есть ли у нас соседи, которые окажут нам такую же поддержку? Мы находимся с другим соседом в состоянии войны, как можно было это забыть? Некоторые общественные деятели или не понимают или делают вид, что не понимают, что Запад заинтересован в том, чтобы якобы нам помочь. Это неправда. Если бы кто-то хотел нам помочь, то мы были бы признанными. А произошло бы признание нашей страны, если бы великая Россия не сделала первый шаг? Россия проживет и без этой дачи тоже, а проживем ли мы без поддержки России, это большой вопрос», – подытожил глава государства.

Депутат парламента Беслан Эмурхба выступил в поддержку передачи комплекса зданий в бессрочное и безвозмездное пользование России. «Многие говорят, что госдачу продают, но в документе, который поступил в парламент нет ничего подобного. Те, кто говорят, что госдачу продали, лгут», – сказал Эмурхба.



Участники рабочего совещания высказали поддержку позиции президента в данном вопросе.

Об этом сообщает сайт главы государства.