ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ЖИТЕЛЮ УЗБЕКИСТАНА

Сухум. 20 июля 2022. Абхазия-Информ . Сухумским городским судом по результатам рассмотрения материалов уголовного дела в отношении уроженца и жителя Республики Узбекистан, 1997 года рождения – Юсупжонова Акмалжона Ахаджона-угли обвиняемого в незаконном сбыте наркотических веществ – «метадон», в особо крупном размере, вынесен обвинительный приговор, согласно которому он признан виновным по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 000 000 рублей в доход государства.

Юсупжонов А.А. осужден за совершение преступления против здоровья населения и общественной нравственности при следующих обстоятельствах: 8 мая 2022 года прибыв на территорию Абхазии, от неустановленного следствием лица под прозвищем «Тимур» получил информацию о месте нахождении крупной партии с наркотическим средством «метадон» в количестве 196 свертков.

Получив наркотическое средство Юсупжонов А.А. планировал распространить данные свертки путем «тайных закладок» с последующей отправкой координат организатору, за денежное вознаграждение, однако 9 мая 2022 года в ходе реализации оперативной информации он был задержан сотрудниками МВД РА.

В ходе проведения личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты наркотические средства в количестве 196 свертков, общей массой 74,85 гр.

Осужденный признал свою вину в полном объеме.

Названное в данном сообщении лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.