1 АВГУСТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ

Сухум. 20 июля 2022. Абхазия-Информ . Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия доводит до сведения руководителей и сотрудников организации, должностных лиц и депутатов информацию о сроках подачи деклараций и внесении их на сайт МНС РА в соответствии с Законом Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера».

Окончание очередного срока декларирования сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера приходится на 1 августа текущего года. Внесение изменении в декларируемые сведения осуществляется в 30-дневный срок с момента истечения срока подачи деклараций.



В соответствии с Законом в случае непредставления или представления заведомо недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларант освобождается от занимаемой должности и привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия.



В целях эффективной реализации Закона, в МНС РА осуществляет свою деятельность Управление антикоррупционного декларирования.



В случае необходимости в консультации по вопросам декларирования сведений, декларант может обратиться к компетентным сотрудникам Управления, связавшись с ними по контактному номеру +7(940) 907-97-03 или по адресу электронной почты Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , указанному на официальном сайте МНС РА в разделе Управления антикоррупционного декларирования.