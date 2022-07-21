АСЛАН БЖАНИЯ: РАЙОНУ НЕОБХОДИМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ . Утром 21 июля глава государства продолжил рабочие поездки по районам. Выездное совещание прошло в Гулрыпшском Доме культуры. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел Инал Ардзинба, заместитель министра обороны Нодар Авидзба, советники Президента, представители общественности.

Об итогах первого полугодия 2022 года рассказал глава районной Администрации Аслан Барателия. Он сообщил, что доходная часть бюджета выполнена на 106,4%. При плане 96 млн 454 тыс. руб., в бюджет поступило 102 млн 580 тыс. руб.

«Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений является подоходный налог, он составляет 61,7%», – отметил Аслан Барателия.

Расходная часть бюджета выполнена на 98,8% при плане 106,468 млн. руб.

Руководитель района подчеркнул, что основной статьей расхода бюджета является раздел «образование» – 47,1% от общей суммы расходов.

На 1 июня 2022 года из резервного фонда Президента в районный бюджет поступило 2 млн 398 тыс. руб., которые потрачены на выплату материальной помощи жителям Гулрыпшского района, пострадавшим в результате стихийных бедствий.

12 семей из района получили сертификаты и приобрели жилье по программе «Жилище 2020-2022». Данная программа, по словам районного руководителя, продолжает действовать.

Всего в районе занято свыше 5 тысяч человек, средняя заработная плата составляет 10 830 рублей. Более 4 тысяч в районе – безработные.

В районе 30 910 гектаров земли. В текущем году семьям погибших в ходе Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов вспахано 55 гектаров.

За полтора года в Минсельхоз представлено 54 проекта по Целевой программе развития сельского хозяйства на 2021- 2022 гг.. В 2021 году из них к реализации одобрено 10, на сумму 9 млн 125 тыс. руб. В 2022 году одобрено 15 проектов на сумму 6 млн 718 тыс. руб.

В основном жители района занимаются растениеводством, птицеводством, животноводством, пчеловодством и механизацией.

В соответствии с Инвестпрограммой 2020-2022 гг. в Гулрыпшском районе запланировано ремонт и строительство 25 объектов на общую сумму 395 млн 645 тыс. руб. Уже введено в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 282 млн 825 тыс. руб.

На стадии завершения работы по устройству котлована полигона твердых бытовых отходов в селе Кацикит. До конца текущего года объект планируют завершить.

Собираемость за электроэнергию в районе оставляет желать лучшего, подчеркнул Аслан Барателия. На текущий момент она составляет 33%.

За отчетный период на территории района зафиксировано 23 преступления, все они раскрыты.

Президент отметил, что все данные приведенные в докладе главы района, соответствуют реальному положению дел. Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что району необходимы дополнительные инвестиции.

Аслан Бжания рассказал, что ведется активная работа по запуску аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба.

«Завершаются исследовательские работы, подписан проект, мы рассчитываем на то, что в 2024 году аэропорт будет запущен», – отметил глава государства.

Также президент рассказал о важности строительства в районе полигона ТБО, так как проблема твердых бытовых отходов остается нерешенной долгие годы.

«Это будет объект, который соответствует современным требованиям, я там был недавно, работа ведется активно, объект сдадут в срок», – подчеркнул Аслан Бжания.

Президент отметил, что есть ряд проектов, запланированных в Гулрыпшском районе, которые обеспечат рабочими местами более тысячи человек.

Главе государства задали вопрос относительно судьбы Парка Смецкого на территории п. Агудзера.

Президент сообщил, что этим вопросом занимаются компетентные органы.

«Идёт прокурорская проверка. По ее окончанию будет принято решение», – сказал Аслан Бжания, подчеркнув, что оно будет законным.

Об этом сообщает сайт главы государства.