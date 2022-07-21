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Абхазия Информ

СИРИЯ РАЗОРВАЛА ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТНОЙ МЕРЫ

Новости Четверг, 21 июля 2022 12:45
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СИРИЯ РАЗОРВАЛА ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТНОЙ МЕРЫ

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ. Сирия разорвала дипломатические отношения с Украиной «по принципу взаимности». В заявлении МИД САР говорится, что Киев фактически прекратил отношения с Дамаском еще в 2018 году, отказав в продлении виз сирийским дипломатам работающим в Киеве. Между странами тем не менее сохранялись контакты на уровне консулов.

«Это сделало невозможным осуществление ими дипломатических обязанностей, и посольство Сирии было вынуждено приостановить свою деятельность из-за враждебного отношения украинских властей», – говорится в материале.

30 июня о разрыве дипломатических отношений с Сирией объявил МИД Украины. Решение было принято в Киеве в ответ на признание Дамаском Луганской и Донецкой народных республик.

Сирия признала независимость ЛНР и ДНР 29 июня. В публикациях говорится, что сирийская сторона намерена связаться с Донецком и Луганском по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 21 июля 2022 12:58

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