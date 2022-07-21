УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ САБУА НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ . Прокуратурой Гагрского района окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Ю.А. Сабуа по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 320 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Уголовное дело направлено в Гагрский районный суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщалось, органом предварительного расследования Сабуа Ю.А. обвиняется в том, что 17 мая 2022 года примерно в 08 часов 10 минут во время проводимых администрацией Гагрского района работ по демонтажу торговых павильонов в районе «Колоннады» по проспекту В.Г. Ардзинба в городе Гагра в целях благоустройства городской территории, Юрий Сабуа, высказывая недовольство, направился к присутствовавшему на месте исполняющему обязанности главы Администрации Гагрского района Адамуру Цишба, и действуя умышленно, применил в отношении последнего насилие неопасное для жизни и здоровья путем нанесения одного удара кулаком в область лица.

В отношении Сабуа избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.