ТУРОПЕРАТОРЫ РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО СТОИТ ОТДЫХ В АБХАЗИИ В АВГУСТЕ

Недельный тур на двоих без питания и перелета в августе можно найти за 8,6 тысячи рублей, но средняя цена отпуска в таких условиях – в два раза дороже. Если добавить в путевку завтрак, обед и ужин, то стоимость увеличится как минимум до 27 тысяч рублей.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Туроператоры назвали стоимость отдыха в Абхазии в последний месяц лета и рассказали, когда ждать снижения цен, сообщает АТОР.

Включение в турпакет перелета поднимает минимальную цену каникул до 46 тысяч рублей, а средняя оказывается примерно в два раза выше.

Этим летом спрос на туры в соседнюю республику вырос на треть, отмечают участники рынка. Главная причина – хорошая транспортная доступность курортов. Обычно туристы прилетают или приезжают в Сочи на поезде, а оттуда добираются в Абхазию.

В итоге в этом году туроператоры прогнозируют полную загрузку отелей на период до конца октября.

Тем, кто хочет сэкономить на отдыхе, лучше дождаться второй половины сентября, когда наступит сезонное снижение цен, отмечают участники рынка. Обычно на абхазских курортах это происходит после 15-20 сентября.

С учетом сезонного снижения цен на проживание и авиаперевозку, поездка в Абхазию в конце сентября обойдется на 20, а то и 30 процентов дешевле, чем на пике сезона.