ДЛЯ СУХУМСКОГО РОДДОМА ПРИОБРЕЛИ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения закупило многофункциональный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Стоимость оборудования – более 5 млн рублей. Аппарат будет использоваться в палате интенсивной терапии роддома.
«Мы получили многофункциональную систему искусственной вентиляции легких, которая может использоваться на детях от глубокой недоношенности до доношенных детей. Сопровождал оборудование инженер, который установил систему и ввел ее в эксплуатацию. Нашими врачами система опробована, хорошо себя зарекомендовала. Будем надеяться, что с приобретением такого современного высокоточного оборудования результаты нашей работы будут улучшаться. Благодаря поддержке министерства здравоохранения и руководства Республиканской больницы мы сейчас занимаемся дооснащением и заменой старого, морально устаревшего оборудования на новое», – сказала заведующая родильным отделением Белла Пилия.