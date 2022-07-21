ДЛЯ СУХУМСКОГО РОДДОМА ПРИОБРЕЛИ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

«Мы получили многофункциональную систему искусственной вентиляции легких, которая может использоваться на детях от глубокой недоношенности до доношенных детей. Сопровождал оборудование инженер, который установил систему и ввел ее в эксплуатацию. Нашими врачами система опробована, хорошо себя зарекомендовала. Будем надеяться, что с приобретением такого современного высокоточного оборудования результаты нашей работы будут улучшаться. Благодаря поддержке министерства здравоохранения и руководства Республиканской больницы мы сейчас занимаемся дооснащением и заменой старого, морально устаревшего оборудования на новое», – сказала заведующая родильным отделением Белла Пилия.