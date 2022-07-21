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Абхазия Информ

ДЛЯ СУХУМСКОГО РОДДОМА ПРИОБРЕЛИ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Новости Четверг, 21 июля 2022 13:22
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ДЛЯ СУХУМСКОГО РОДДОМА ПРИОБРЕЛИ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения закупило многофункциональный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Стоимость оборудования – более 5 млн рублей. Аппарат будет использоваться в палате интенсивной терапии роддома.     

«Мы получили многофункциональную систему искусственной вентиляции легких, которая может использоваться на детях от глубокой недоношенности до доношенных детей. Сопровождал оборудование инженер, который установил систему и ввел ее в эксплуатацию. Нашими врачами система опробована, хорошо себя зарекомендовала. Будем надеяться, что с приобретением такого современного   высокоточного оборудования результаты нашей работы будут улучшаться. Благодаря поддержке министерства здравоохранения и руководства Республиканской больницы мы сейчас занимаемся дооснащением и заменой старого,  морально устаревшего оборудования на новое», – сказала заведующая родильным отделением Белла Пилия.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 21 июля 2022 13:24

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