 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ МВД АБХАЗИИ К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ

Новости Четверг, 21 июля 2022 14:37
Оцените материал
(0 голосов)
ОБРАЩЕНИЕ МВД АБХАЗИИ К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ. В связи с сорванной представителями оппозиции встречи президента Аслана Бжания с активом Гулрыпшского района, МВД Абхазии выступило с обращением к гражданам республики.

«В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время проведения общественных мероприятий будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера.

Уважаемые граждане, просьба не предпринимать во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии.

Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести и достоинства, благополучия и самой жизни - и эти функции во многом возложены на милицию.

Сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и конституционному строю.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 21 июля 2022 14:41

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЛЯ СУХУМСКОГО РОДДОМА ПРИОБРЕЛИ АППАРАТ ИВЛ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.