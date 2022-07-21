ОБРАЩЕНИЕ МВД АБХАЗИИ К ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ

«В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан во время проведения общественных мероприятий будут пресекаться все противозаконные действия, в том числе и провокационного характера.

Сухум. 21 июля 2022. Абхазия-Информ . В связи с сорванной представителями оппозиции встречи президента Аслана Бжания с активом Гулрыпшского района, МВД Абхазии выступило с обращением к гражданам республики.

Уважаемые граждане, просьба не предпринимать во время проведения общественных собраний и публичных мероприятий действия, которые могут мешать работе государственных органов, жизнедеятельности граждан и гостей Абхазии.

Законность и правопорядок являются основными принципами правового государства, обеспечивающего безопасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести и достоинства, благополучия и самой жизни - и эти функции во многом возложены на милицию.

Сегодня Министерство внутренних дел Республики Абхазия проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к Закону и конституционному строю.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.