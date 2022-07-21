СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ ПРЕЗИДЕНТУ АБХАЗИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ ПОСЛОМ РФ МИХАИЛОМ ШУРГАЛИНЫМ

Ниже предлагается текст выступления Аслана Бжания на торжественной церемонии вручения верительных грамот.



Уважаемый Михаил Александрович,



Примите мои искренние поздравления с официальным вступлением в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия. Президент России Владимир Владимирович Путин оказал вам высокое доверие возглавить дипломатическую миссию в нашей стране.



Вы знаете, что абхазо-российские отношения носят особый характер – они союзнические, и основаны на двух фундаментальных межгосударственных договорах: «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» от 2008 года и «О союзничестве и стратегическом партнерстве» от 2014 года.



Как неоднократно отмечалось, в результате тесного взаимодействия нам удалось создать самую обширную договорно-правовую базу двусторонних отношений.



В настоящее время абхазская и российская стороны активно продвигаются вопросах синхронизации национального законодательства с законодательством Российской Федерации, что является важным условием реализации всех намеченных планов в сфере обороны и безопасности, экономического, социального, научно-технического, образовательного и культурного сотрудничества.



Важной составляющей в наших отношениях является реализация Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Это –неоценимая помощь, оказываемая нам Российской Федерацией. Считаю необходимым активно наращивать торгово-экономические связи между нашими странами.



Вместе с тем хочу особо подчеркнуть, что с учетом международной обстановки, беспрецедентного секционного давления на нашего союзника – Россию, прямого грубого вмешательства западных государств и военно-политических альянсов в ход специальной военной операции на Украине, масштабного вооружения нацистского режима в Киеве, на передний план выходит вопрос взаимодействия союзных стран в противостоянии внешним угрозам в целом, и денацификации Украины, в частности.



Именно поэтому наше взаимное стремление к формированию внешнего контура безопасности обретает наиболее актуальный характер.



Уважаемый Михаил Александрович, должен отметить, что Ваши предшественники на этом посту – послы Семен Григорьев и Алексей Двинянин – проделали огромную работу, и народ Абхазии весьма им благодарен. Ваши коллеги оставили Вам хорошее наследие.



Не сомневаюсь в том, что и Вы приложите максимум усилий в укрепление и развитие союзнических отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. А работать есть над чем.



Господин Посол, еще раз примите мои поздравления».

Об этом сообщает сайт главы государства.